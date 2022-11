FOTO – Inter, Onana al suo primo derby d’Italia ma Juventus gia’ battuta!

Onana carica l’atmosfera a meno di 24 ore all’inizio della partita tra Juventus ed Inter. La tensione comincia a salire con i giocatori che si trovano già a Torino: il portiere nerazzurro si lascia andare su Twitter ad un post che anticipa il match

ESORDIO – André Onana è pronto per il suo primo derby d’Italia. Il portiere camerunense si lascia andare ad un tweet per caricare i tifosi e l’intero ambiente Inter.

Per il portiere dell’Inter non è il primo scontro con la Juventus e i precedenti sorridono per lui. In tempi recenti l’estremo difensore nerazzurro fu protagonista con l’Ajax che eliminò la Juventus di Ronaldo ai Quarti di Finale di Champions League. Quella squadra fu poi fermata dal Tottenham di Pochettino. Fino ad ora Onana non ha affatto deluso e i tifosi riconoscono le sue capacità, così come Inzaghi. L’azione del 3-2 momentaneo di Barcellona partita dal suo rilancio, i cinque clean sheet in dieci partite tra Serie A e Champions League e tanto altro. Le impressioni sono più che positive, resta da vedere se l’ex Ajax dimostrerà continuità. Domani sarà un durissimo banco di prova, le sue mani potranno essere fondamentali.