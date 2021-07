FOTO − Inter non-stop ad Appiano Gentile, Brozovic al lavoro

Non si fermano gli allenamenti in casa Inter. Oggi, la squadra di Inzaghi affronterà il Crotone per la quarta amichevole stagionale. Su Instagram, Brozovic ha pubblicato una foto che lo vede al lavoro

OCCHI SUL PALLONE − È un Marcelo Brozovic decisamente on-fire sui social. Dopo il post con tanto di foto con nuova chioma color platino in formato “ice-man” (vedi post), il centrocampista croato è riapparso oggi nuovamente sul suo Instagram. Il regista dell’Inter ha pubblicato una nuova fotografia che lo vede colpire il pallone in tackle e con un piccolo sorriso sulle labbra. Inoltre, in casa Inter si sta discutendo anche sul rinnovo del suo contratto (vedi articolo), proprio in questi giorni di ritiro e amichevoli. Dalle 18.00 (dove vederla), i nerazzurri scenderanno in campo per la quarta amichevole stagionale. L’avversario di turno sarà il retrocesso in Serie B, Crotone. Di seguito, il post di Brozovic.

