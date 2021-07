FOTO – Inter, 3 nerazzurri presentano la seconda maglia 2021/22

Dopo il video di presentazione della seconda maglia dell’Inter per la stagione 2021/22 (vedi articolo), arrivano anche le foto con 3 giocatori protagonisti.

TWEET – Non solo il video, ma anche le foto della seconda maglia dell’Inter per la stagione 2021/21. A fare da testimonial sono tre giocatori nerazzurri, vale a dire Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e Andrea Ranocchia, nelle quattro immagini pubblicate dal club meneghino tramite il proprio account Twitter. “La nuova pelle di un’icona, Made of Milano. Diamo il benvenuto alla nuova Away Jersey!“, si legge nel testo del messaggio condiviso sul social network.

👕 | MAGLIA The new skin of an icon, Made of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Away Jersey!#IMInternazionale #IMMilano pic.twitter.com/MDmsDbV6Bl — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) July 26, 2021