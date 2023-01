FOTO – Inter-Napoli, scelta la maglia da gioco: spiccano due nomi

Manca sempre meno a Inter-Napoli, gara che sancisce il ritorno in campo delle due squadre dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Dallo spogliatoio nerazzurro arrivano le prime immagini della maglia scelta per la partita di questa sera, con due nomi che spiccano su tutti.

NERAZZURRI – Sarà la prima maglia quella con cui l’Inter tornerà in campo dopo il Mondiale, questa sera, a San Siro, contro il Napoli. Non poteva essere altrimenti per una serata così speciale. Nelle foto pubblicate dal club nerazzurro sui canali social ufficiali, spiccano su tutti i nomi di Romelu Lukaku e Robin Gosens. Possibili indizi di formazione in attesa delle ufficialità.

Questo il post su Twitter della società nerazzurra.