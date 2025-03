FOTO – Inter-Monza, ecco con quale maglia si giocherà a San Siro

Inter-Monza tra poco in campo per la partita della ventottesima giornata di Serie A. Svelata la maglia per il match di San Siro.

LA SFIDA – Inter-Monza sarà una partita meno banale di quel che sembra. Il confronto, sulla carta molto squilibrato, infatti nasconde ugualmente alcune insidie. La prima delle quali riguarda l’aspetto mentale. Vale a dire un problema che si è rivelato costante per i nerazzurri in questa stagione. I nerazzurri sono chiamati a non abbassare la guardia e centrare un successo che sarebbe fondamentale ai fini della corsa scudetto. Domani in campo Napoli-Fiorentina e Juventus-Atalanta. A proposito della partita di questa sera, la Beneamata, tramite i propri social, ha svelato la maglia con la quale scenderà in campo:

Inter-Monza, per gli Inzaghi boys solita maglia classica di casa

MAGLIA – L’Inter giocherà dunque con la maglia classica di casa nero e azzurra. Dopo la vittoria di Rotterdam, la squadra di Simone Inzaghi vuole bissare con un altro successo questo buono momento di forma. Oggi peraltro si rivede quantomeno in panchina Carlos Augusto. Martedì, poi, in Champions League dovrebbe fare ritorno anche Nicola Zalewski. Questa sera dovrebbe giocare sull’out di sinistra, tutta fascia, ancora Alessandro Bastoni. Tra poco le formazioni ufficiali.