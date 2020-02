FOTO – Inter-Milan, sugli spalti di San Siro anche Materazzi e Stankovic

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Inter-Milan (segui qui il live), due leggende del recente passato nerazzurro hanno palesato la loro presenza a San Siro. Ecco la foto di Marco Materazzi assieme all’ex compagno Dejan Stankovic.

INTENDITORI DI DERBY – Marco Materazzi e Dejan Stankovic hanno giocato (e vinto) diverse volte il derby Inter-Milan. Il serbo si è fatto amare dai tifosi nerazzurri anche per i diversi gol segnati nel derby, molti di una bellezza clamorosa. Non da meno il difensore Campione del Mondo, spesso protagonista di sfottò diretti ai tifosi rossoneri. Oggi sono presenti anche loro a San Siro per assistere a Inter-Milan, derby di ritorno della Serie A. Nella foto scattata da Materazzi, l’apprezzamento per la coreografia che la curva dell’Inter ha realizzato prima della partita. Questo il messaggio: “🖤💙 CURVANORD 🖤💙 @Inter #Dejanstankovic @Pirelli @Nike”.