FOTO – Inter-Milan, notte speciale anche per Cristiano Biraghi

Cristiano Biraghi è entrato in campo al 95′ di Inter-Milan, con la partita chiusa da Lukaku due minuti prima. Un esordio, per l’esterno cresciuto nell’Inter, che non aveva mai disputato un derby. Tutta la sua gioia a fine gara.

DERBY NERAZZURRO – Cristiano Biraghi è entusiasta alla fine di questo Inter-Milan 4-2, uno dei derby più incredibili della storia delle stracittadine. L’esterno mancino non aveva mai giocato in un derby milanese prima d’ora. L’esordio è avvenuto stasera: al 95′ il numero 34 è subentrato ad Ashley Young. Giusto pochi minuti in campo per Biraghi, che non ha potuto incidere, ma che ha ugualmente festeggiato assieme a tutti i compagni. Ecco il suo appassionato messaggio a fine gara: “Una notte speciale. Il derby è nerazzurro, il derby è nostro ⚫️🔵 #amala #inter #derby #seriea”.