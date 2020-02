FOTO – Inter-Milan, Lukaku gigante: “C’è un nuovo re in città”

Romelu Lukaku ha già iscritto il suo nome nella storia dei derby di Milano. Con il gol del 4-2 che chiude Inter-Milan, ha segnato in entrambi i suoi primi derby. Ecco il suo commento a fine gara.

GIGANTE – All’andata, Romelu Lukaku segna superando Romagnoli, e chiude il derby 0-2. Al ritorno, sovrasta Simon Kjaer e chiude Inter-Milan sul 4-2. Numeri che incidono indelebilmente il nome dell’attaccante belga nella storia dei derby di Milano. Prima di lui, solo altri cinque interisti erano riusciti a segnare in entrambe le stracittadine, al primo anno in nerazzurro. Si tratta di Djorkaeff, Diego Simeone, Ronaldo, Ibrahimovic e Milito. Nomi pesanti con cui confrontarsi, ma che non spaventano Lukaku. Il numero 9 è arrivato all’Inter per vincere, e sta iniziando a farlo a suon di gol. Non solo un gol in entrambi i derby: i numeri ufficiali dicono 21 reti in 30 presenze con la maglia nerazzurra. Numeri devastanti, che certificano Lukaku come nuovo leader dell’attacco nerazzurro, e di tutta l’Inter. Ecco il messaggio con cui celebra la vittoria a fine gara: “there’s a new king in town”.