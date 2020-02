FOTO – Inter-Milan, Godin abbraccia Vecino: “Che grande vittoria”

La prova di Diego Godin in Inter-Milan non è stata brillante, soprattutto nel primo tempo (qui le pagelle). Si è ripreso nel secondo tempo, entrando anche nel gol del connazionale Vecino. Ecco la foto dei due uruguaiani, che festeggiano assieme a Lukaku e Borja Valero.

GARRA INTER – La garra è la parola che racchiude perfettamente il secondo tempo di Inter-Milan. Dopo il doppio diretto rossonero, che porta quasi al ko al 45′, l’Inter reagisce di pura adrenalina, e ribalta la gara nei secondi 45 minuti. Una vittoria di grinta, di follia, di cattiveria. Antonio Conte trasmette ai suoi uomini la furia necessaria per non mollare, e raddrizzare una gara che sembra irrimediabilmente compromessa. Il pareggio arriva grazie al perfetto inserimento di Matias Vecino, che chiude l’ottimo spunto di Alexis Sanchez. Per il numero 8, si tratta del secondo gol in Inter-Milan, dopo quello dello scorso anno. Ad innescare l’azione è l’altro charrua, Diego Godin, fin lì autore di una prova estremamente opaca. A fine gara, i due connazionali albicelesti festeggiano la vittoria in Inter-Milan, assieme a Borja Valero e Romelu Lukaku (autore del 4-2 finale). Ecco il messaggio del capitano dell’Uruguay: “Gran victoria!! Gracias afición!! Che grande vittoria!!!! Grazie tifosi!!!! #ForzaInter ⚫🔵“.