FOTO – Inter-Milan, a San Siro tutto pronto: il derby si avvicina

È tutto pronto per Inter-Milan di questa sera a San Siro. Dall’account ufficiale Twitter della società nerazzurra arrivano le prime foto dello stadio dove questa sera si terrà la semifinale di ritorno della Coppa Italia.

STADIO PRONTO – È pronto a riempirsi San Siro per il derby Inter-Milan di questa sera. Attesissima la sfida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, con i nerazzurri costretti a vincere (salvo 0-0 e rigori) a causa della regola dei gol in trasferta.

“Tutto pronto, mancate solo voi Inter fans! Chi di voi verrà allo stadio per tifare i nerazzurri?“. Dall’account Twitter ufficiale della società nerazzurra arrivano anche le prime foto da San Siro. Il derby si avvicina.