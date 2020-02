FOTO – Inter-Ludogorets, Lukaku raggiunge Eto’o per ubiquità

Condividi questo articolo

Con il gol del 2-1 in Inter-Ludogorets, Lukaku mette la doppia firma sul passaggio agli ottavi di Europa League. Sale a 23 reti stagionali il bottino del belga, che raggiunge Samuel Eto’o in una particolare classifica. Ecco il commento dell’Inter.

SEGNA OVUNQUE – Dopo aver chiuso la gara di andata sullo 0-2, Romelu Lukaku firma il secondo gol anche in Inter-Ludogorets. Un gol fortunoso, arrivato grazie alla complicità del portiere Iliev, e che incarna diversi significati. È il gol che sposta la bilancia nuovamente a favore dei nerazzurri, dopo lo svantaggio iniziale. Ma soprattutto è la seconda rete di Lukaku in Europa League: è il primo giocatore – in questa stagione dell’Inter – a siglare almeno due gol in quattro diverse competizioni. Una singolarità che in casa nerazzurra non si verificava da quasi 9 anni. Nella stagione 2010/11 fu infatti Samuel Eto’o l’ultimo marcatore interista a segnare almeno due gol in 4 diverse competizioni. Il numero 9 camerunense apre la stagione post-Triplete già con una doppietta, nella Supercoppa Italiana vinta contro la Roma. In campionato e in Champions League impiega due partite a segnarne almeno 2, in Coppa Italia ne bastano meno. Già nell’ottavo di finale a eliminazione diretta, regola il Genoa con una doppietta decisiva nel 3-2 finale. Eto’o chiude la stagione 2010/11 con 37 reti complessive, di cui 21 solo in Serie A. Attualmente Lukaku è a quota 23 totali, di cui 17 in campionato: riuscirà a raggiungerlo? Ecco il commento dell’Inter a questa brillante statistica: “Romelu #Lukaku è il secondo giocatore nella storia dell’Inter a segnare almeno 2️⃣ gol in 4️⃣ competizioni differenti nel corso di una singola stagione in nerazzurro (esclusi preliminari) 👏👏👏 Eguagliato @setoo9 nel 2010/11 🥰“.