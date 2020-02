FOTO – Inter-Ludogorets, Lukaku celebra gol e passaggio agli ottavi

Dopo Inter-Ludogorets, Lukaku festeggia il gol numero 23 della sua carriera in nerazzurro, e il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Ecco il suo messaggio.

IMPLACABILE – Anche in Inter-Ludogorets, Romelu Lukaku non smette di segnare. Durante il recupero del primo tempo trova un gol fortunoso con la complicità del portiere, e mette in sicurezza la qualificazione. Per il belga si tratta del gol numero 23 in stagione, la prima con l’Inter. Considerando le 34 presenze raccolte finora, con questa rete la sua media è di 0,68 gol a partita. Analizzando le prime stagioni in nerazzurro dei bomber del passato recente dell’Inter, solo Ronaldo e Christian Vieri hanno performato meglio (media-gol: 0,72). E raggiunge inoltre Samuel Eto’o, che nel 2010/11 riesce a segnare almeno due gol in quattro competizioni diverse (qui il focus). Ma Lukaku non ama crogiolarsi in auto-celebrazioni, tanto che festeggia questa serata in modo sintetico, già concentrato sulla sfida alla Juventus. Questo il suo messaggio: “🙏🏿

@inter”.