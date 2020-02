FOTO – Inter-Ludogorets, Eriksen pensa già al prossimo turno

Christian Eriksen è partito titolare in Inter-Ludogorets, forte dell’ottima prestazione dell’andata. Stavolta il danese non trova il gol, ma dimostra di entrare sempre più nei meccanismi del gioco di Conte. Il suo messaggio a fine partita.

CONCENTRATO – Christian Eriksen celebra il passaggio agli ottavi di Europa League, dopo la vittoria in Inter-Ludogorets. Il danese non illumina il campo come all’andata, quando trovò la prima rete in nerazzurro. La sua partita è servita soprattutto per dare un’ulteriore accelerazione al suo inserimento nel piano-gara dell’Inter. Agendo principalmente da interno sinistro di centrocampo, anche stavolta ha finito per giocare prevalentemente come trequartista di sinistra. Una buona prova, in attesa della sfida contro la Juventus di domenica, dove è atteso a dare un contributo decisivo con la sua qualità. A fine gara, un messaggio focalizzato: “On to the next round @inter #ce24 ⚫️🔵“.