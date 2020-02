FOTO – Inter-Ludogorets, Borja Valero: “Avanti al prossimo turno!”

Condividi questo articolo

Borja Valero è partito titolare in Inter-Ludogorets, giocando tutti i 90 minuti. La solita prestazione di ordinaria amministrazione per il regista spagnolo, che a fine gara festeggia il passaggio agli ottavi di finale.

AGLI OTTAVI! – In Inter-Ludogorets, Borja Valero raccoglie la quindicesima presenza stagionale, la numero 90 nella sua carriera all’Inter. Una partita che dimostra l’importanza dell’acume tattico dello spagnolo, bravo a guidare – col suo ritmo – il centrocampo nerazzurro. E anche una prova che evidenzia la sua invidiabile professionalità. Nonostante il contratto in scadenza a giugno, e i pochi minuti raccolti ad inizio stagione, Borja Valero si fa sempre trovare pronto per apportare il suo contributo. Ecco il suo messaggio a fine partita: “On to the next round ✔️ #InterLudogorets #UEL @Inter ⚫️🔵“.