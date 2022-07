FOTO − Inter-Lione 2-2, Dimarco determinato: «Passo dopo passo»

L’Inter ha pareggiato 2-2 contro il Lione a Cesena. I nerazzurri hanno rimontato il doppio svantaggio francese. Dimarco evidenza il suo ottimismo in vista del campionato

STEP − Quarta amichevole dell’Inter in stagione. A Cesena contro il Lione termina 2-2. Pareggio in rimonta per i nerazzurri così come contro il Monaco un paio di settimane fa. Federico Dimarco ha giocato dal primo minuto come esterno di fascia sinistra. Il laterale ha evidenziato il suo ottimismo verso l’evoluzione dell’Inter. Questo il suo post su Twitter.

Il jolly nerazzurro sempre pronto quando viene chiamato in causa.