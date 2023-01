FOTO – Inter, l’esordio di Ebay come sponsor di manica è vincente

Ieri l’Inter ha giocato per la prima volta in una partita ufficiale con Ebay come sponsor di manica. Esordio fortunato per il famoso sito di vendite e aste online

ESORDIO FORTUNATO – L’Inter vince contro il Napoli grazie al gol di Edin Dzeko. In questo big match c’è stato l’esordio di Ebay come sponsor di manica. E il club nerazzurro, con un post su Instagram, ha evidenziato questo esordio vincente.

Ecco la foto pubblicata dal club nerazzurro sul proprio account Instagram.