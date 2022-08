FOTO – Inter, lavoro e tanti sorrisi: Brozovic presenta i vincitori di giornata!

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la Lazio, in programma venerdì alle ore 20.45 all’Olimpico e valevole per la terza giornata di Serie A. Intanto nell’allenamento odierno c’è una squadra vincitrice e Brozovic la presenta su Instagram

VINCITORI – L’Inter, reduce dalla convincente vittoria a San Siro con lo Spezia, è attesa venerdì da un impegno certamente più complicato con la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio Olimpico. I nerazzurri di Simone Inzaghi lavorano ad Appiano Gentile, dove si è rivisto anche Enrikh Mkhitaryan (vedi articolo), tra sorrisi e vittorie. Marcelo Brozovic su Instagram presenta la squadra che ha trionfato nella partitella odierna: tra questi anche Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

L’Inter lavora e si diverte, la miglior formula in vista di un impegno importante.