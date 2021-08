FOTO − Inter, Lautaro Martinez prepara l’avvio della nuova stagione

Lautaro Martinez, per forza di cose, diventa l’attaccante principe della nuova Inter targata Simone Inzaghi. Il toro argentino vuole farsi trovare carico e fisicamente al meglio per l’inizio della nuova stagione

CARICO − La partenza di Romelu Lukaku chiama in causa Lautaro Martinez, ormai in procinto di diventare il nuovo leader tecnico dell’attacco dell’Inter. Senza il suo partner di fiducia e con l’attesa della nuova sintonia da progettare e convalidare con Edin Dzeko, il Toro nerazzurro vuole ritagliarsi un’altra stagione da protagonista in quel di Milano. Il fresco campione del Sudamerica ha pubblicato sul proprio canale Instagram, una storia che lo ritrae durante il riscaldamento di Parma-Inter.