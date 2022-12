FOTO – Inter, l’arrivo di Skriniar e compagni allo stadio: volti concentrati

L’Inter è pronta a sfidare il Sassuolo di Dionisi nell’ultima amichevole di dicembre prima della ripartenza in campionato contro il Napoli (vedi formazioni ufficiali). Inzaghi sceglie l’undici che in questo momento gli dà più fiducia. Di seguito l’arrivo dei nerazzurri al Mapei Stadium

CONCENTRAZIONE – L’Inter è pronta per l’ultima amichevole prima della ripartenza in campionato, in programma il 4 gennaio a San Siro nel big match della sedicesima giornata di Serie A contro il Napoli. Simone Inzaghi conferma Romelu Lukaku ed Edin Dzeko in attacco così come Raoul Bellanova e Federico Dimarco sulle fasce. Di seguito le immagini dell’arrivo dei nerazzurri allo stadio.

Volti molto concentrati, tra sei giorni si farà sul serio.