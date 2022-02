FOTO – Inter, la vittoria di ieri con la Roma è da record

La bella vittoria di ieri per 2-0 firmata Dzeko e Sanchez permette all’Inter di volare in semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri attendono la vincente di Milan-Lazio per capire chi affronteranno ma intanto, ieri, è stabilito un nuovo record.

RECORD – Una vittoria netta quella maturata ieri a San Siro tra Inter e Roma. I nerazzurri hanno condotto il gioco per lunghi tratti trovando due super gol che hanno permesso di passare il turno in Coppa Italia eliminando i giallorossi. La vittoria di ieri ha permesso inoltre ai nerazzurri di stabilire un nuovo record contro la Roma.

😎 | TEAM L'Inter è rimasta imbattuta in 10 sfide consecutive contro la Roma in tutte le competizioni per la prima volta nella sua storia.#ForzaInter #InterRoma #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/OdjU9V8jMK — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 9, 2022

Con il successo di ieri infatti salgono a 10 le sfide consecutive in tutte le competizioni senza subire neanche una sconfitta. Mai l’Inter ci era riuscita. Insomma, dopo le tante sfide scudetto e per i titoli di due decenni fa, ormai sembrano essere chiare le gerarchie.