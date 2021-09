FOTO – Inter a Kiev, i giocatori prendono confidenza col terreno di gioco

L’Inter è atterrata a Kiev e i giocatori hanno subito saggiato il terreno di gioco. Sui propri canali social, la società nerazzurra ha postato le foto dallo stadio in cui domani andrà in scena la partita.

CAMPO – L’Inter di Simone Inzaghi è a Kiev dove affronterà lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi nel secondo turno di Champions League. Dopo la sconfitta nella prima partita contro il Real Madrid in casa, i nerazzurri sono chiamati a raccogliere i tre punti in Ucraina per non compromettere il cammino in Europa. Sui propri social, il club ha postato le foto della visita al NSC Olimpiyskiy, lo stadio olimpico della capitale ucraina. I giocatori nerazzurri hanno testato il terreno di gioco su cui domani si disputerà il match. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Inter