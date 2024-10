FOTO – Inter-Juventus, quale maglia per Lautaro Martinez e compagni? Eccola!

Inter-Juventus è l’attesissimo derby d’Italia valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, con fischio d’inizio fissato alle ore 18 a San Siro. Un solo punto separa nerazzurri e bianconeri in classifica. Intanto nello spogliatoio dei Campioni d’Italia è tutto pronto: ecco quale sarà la maglia di Lautaro Martinez e compagni

SVELATI I COLORI – Inter-Juventus è il primo derby d’Italia della stagione e si disputerà tra poco più di un’ora a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi e quella di Thiago Motta sono distanti un solo punto in classifica ed entrambe scenderanno in campo per la vittoria, soprattutto alla luce dei tre punti conquistati dal Napoli capolista. Sciolti gli ultimissimi dubbi di formazione, i Campioni d’Italia svelano con quale maglia affronteranno i rivali di sempre.

Inter-Juventus, con quale maglia Lautaro Martinez e compagni affronteranno i bianconeri?

ABITO MIGLIORE – Inter-Juventus non è mai una partita come le altre e questo lo sanno bene tutti, anche chi vive questa sfida per la prima volta. Proprio per questo l’abito deve essere dei migliori e infatti così sarà: capitan Lautaro Martinez e compagni scenderanno in campo a San Siro, davanti ai propri tifosi, con la Prima Maglia. Di seguito le immagini dallo spogliatoio.

Svelata la maglia, adesso si attendono solo le formazioni ufficiali e ovviamente l’inizio del match.