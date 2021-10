FOTO – Inter-Juventus, Lega Serie A fa il conto alla rovescia con 2 «giganti»

Inter-Juventus è tra le partite più attese della nona giornata di Serie A (QUI le ultime). La sfida tra i nerazzurri Campioni d’Italia in carica e i bianconeri di Allegri è impreziosita dai soli 3 punti di distacco in classifica in favore degli uomini di Inzaghi. La Lega Serie A avvia il conto alla rovescia con un omaggio a due “giganti”

CONTO ALLA ROVESCIA – Inter-Juventus è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro, big match della nona giornata di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri con una vittoria andrebbero ad agganciare in classifica i nerazzurri di Simone Inzaghi, che dal canto loro vogliono rialzare la testa in campionato dopo la sconfitta con la Lazio.

GIGANTI – La Lega Serie A ha dato inizio al conto alla rovescia, omaggiando la sfida come si deve: “Da sempre sfida tra giganti”. I due giganti in questione sono Marco Materazzi e David Trezeguet.