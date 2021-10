FOTO − Inter-Juventus, la carica della Nord: «Uniti fino all’ultimo respiro»

È il giorno di Inter-Juventus. I nerazzurri affronteranno nel Derby d’Italia la formazione di Massimiliano Allegri per ritrovare i tre punti in campionato. La Curva Nord ha voluto caricare il popolo interista

UNITÀ − Inter-Juventus è soltanto questione di ore. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, a partire dalle 20.45 andrà in scena l’atteso Derby d’Italia fra nerazzurri e bianconeri. In occasione del match della nona giornata di campionato, ci sarà il tutto esaurito a San Siro (capienza 75%). La curva Nord sarà ovviamente presente per sostenere i ragazzi di Simone Inzaghi. Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il tifo organizzato nerazzurro ha voluto caricare tutto l’ambiente. Questa la didascalia del post: «Se il domani ci appartiene…questo è il momento di andarcelo a prendere. Popolo nerazzurro, tutti uniti, fino all’ultimo respiro!». Di seguito il post.