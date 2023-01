FOTO – Inter, Inzaghi si affida al «9+90»! Coppia inedita contro il Napoli

L’Inter tra pochissimo scende in campo a San Siro contro il Napoli (QUI le formazioni ufficiali). Inzaghi si è affidato al tandem d’attacco pesante composto da Lukaku, che torna titolare dopo tantissimo tempo dall’ultima volta (vedi focus), e Dzeko. Il club nerazzurro su Twitter celebra l’inedita coppia

ATTESISSIMI – L’Inter tra pochissimo riprenderà il suo cammino in campionato dopo oltre 50 giorni in un San Siro tutto esaurito e in fibrillazione per la partitissima contro il Napoli capolista di Luciano Spalletti. Simone Inzaghi in attacco si affida a chi adesso gli dà più certezze, ovvero Romelu Lukaku ed Edin Dzeko che nel corso della stagione hanno giocato insieme solo pochi minuti a Lecce. Il club nerazzurro su Twitter celebra l’inedita coppia ‘pesante’ che proverà a far male al Napoli: “9+90”, scrive l’Inter.

Il 9 e il 90 sono attesissimi a San Siro.