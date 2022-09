FOTO – Inter, Inzaghi ritrova il gruppo: «Ci siamo tutti, testa alla Roma!»

L’Inter si prepara alla sfida con la Roma, in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro e valevole per l’ottava giornata di Serie A (QUI le ultime). Il club nerazzurro solo oggi ha ritrovato tutti i Nazionali, quindi anche gli argentini. Ecco come si avvicinano alla sfida i nerazzurri

RIUNITI – L’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla complicata sfida contro la Roma di José Mourinho senza Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, quest’ultimo ancora lontano dal ritorno in campo (QUI le ultime sul belga). Il tecnico nerazzurro solo oggi ha ritrovato il gruppo al completo con il ritorno di Lautaro Martinez, Joaquin Correa e André Onana: “Ora ci siamo tutti, testa a Inter-Roma”, scrivono i nerazzurri su Twitter.

Due giorni alla sfida, sale l’attesa e la concentrazione.