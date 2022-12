FOTO – Inter in campo a Malta: allenamento post vittoria

Continua il ritiro dell’Inter a Malta, ancora in campo oggi dopo la vittoria nell’amichevole contro il Salisburgo. Dal sito ufficiale della società arrivano le foto.

ALLENAMENTO – Niente riposo per l’Inter dopo la vittoria di ieri in amichevole per 4-0 contro il Red Bull Salisburgo. Prosegue infatti il lavoro della squadra a Malta, dove sta andando in scena il ritiro in vista della ripresa della stagione il 4 gennaio. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ha pubblicato le foto dei giocatori in campo agli ordini di Simone Inzaghi.

Training Camp vuol dire allenarsi no stop 🔥#ForzaInter https://t.co/EA6kJ2sefq — Inter (@Inter) December 8, 2022

Questo il post su Twitter con il rimando alla fotogallery.