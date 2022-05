FOTO – Inter, grigliata ad Appiano Gentile: tandem argentino protagonista!

L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile dove in seguito all’allenamento in vista dell’ultimo match di campionato con la Sampdoria si è riunita per la tipica grigliata di gruppo di fine stagione. Il club nerazzurro su Twitter ha pubblicato qualche scatto

TANDEM ARGENTINO – L’Inter di Simone Inzaghi si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile dove ha dato inizio ai lavori per l’ultima partita di campionato con la Sampdoria, in programma domenica alle ore 18.00 a San Siro. I nerazzurri per poter vincere lo scudetto devono vincere e sperare che il Milan perda con il Sassuolo. Nel frattempo ad Appiano Gentile si fa gruppo con la classica grigliata di fine stagione che ha visto grandi protagonisti gli argentini, come da tradizione: tandem alla griglia formato da Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Presente tutta la squadra, Inzaghi e il suo staff e ovviamente la dirigenza.

In attesa dell’ultima sfida di campionato, l’Inter rafforza l’unione con la più classica delle attività.