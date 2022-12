FOTO – Inter, giornata di lavoro ad Appiano Gentile: clima invernale

L’Inter, archiviato il ritiro di Malta, è al lavoro ad Appiano Gentile per preparare le prossime amichevoli e la ripresa del campionato. Di seguito le immagini dell’allenamento odierno pubblicate sugli account social del club

AL LAVORO – L’Inter è al lavoro ad Appiano Gentile. Inzaghi, a poco a poco, sta recuperando tutti i pezzi pregiati della rosa per preparare al meglio la ripartenza ufficiale della stagione. In giornata, infatti, si sono riaggregati al gruppo sia Lukaku che Darmian. I nerazzurri si sono allenati questa mattina in un clima con temperature decisamente invernali. Di seguito le immagini del lavoro odierno dei nerazzurri:

Fonte: Account Twitter Inter