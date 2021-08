FOTO – Inter-Genoa, Sensi in trepidante attesa: «Manca poco all’inizio!»

Inter-Genoa è la sfida in programma sabato alle ore 18.30 a San Siro, valida per la prima giornata di Serie A. Tra i giocatori più in fermento c’è sicuramente Stefano Sensi, che non vede l’ora di rifarsi dopo l’infortunio subito poco prima dell’inizio di EURO 2020.

ATTESA – Inter-Genoa darà ufficialmente inizio alla nuova stagione dei nerazzurri Campioni d’Italia in carica. Il match, in programma sabato a San Siro alle ore 18.30, molto probabilmente non vedrà Stefano Sensi in campo dal 1′ ma il centrocampista è comunque in trepidante attesa, pronto a giocarsi le sue chance. L’ex Sassuolo, su Instagram, scandisce il tempo che manca al fischio d’inizio: “Manca poco all’inizio del campionato! Forza Inter”.

