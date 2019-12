FOTO – Inter-Genoa, il riassunto di de Vrij: “4 gol e tanti sorrisi”

Per Stefan de Vrij, Inter-Genoa è stata una partita di ordinaria amministrazione. L’attacco genoano non ha mai impensierito la retroguardia di Conte, e la partita è filata verso il 90′ in tranquillità. L’estrema sintesi di de Vrij, pulito e chirurgico anche nelle dichiarazioni, racconta perfettamente il sabato che vede l’Inter tornare in vetta.

RISPARMIO ENERGETICO – Dopo gli straordinari svolti nelle ultime settimane, anche Stefan de Vrij ha potuto vivere un turno di virtuale riposo, nonostante i 90 minuti giocati in Inter-Genoa. L’olandese non ha mai patito il tridente schierato da Thiago Motta, ed ha lasciato ad Alessandro Bastoni lo scettro in fase di costruzione. Sin dall’inizio, Andrea Pinamonti e Antonio Sanabria, i due attaccanti del Genoa supportati dal giovane Kevin Agudelo, non hanno mai creato azioni offensive, rimanendo sempre piuttosto distanti dalla muraglia costruita da Antonio Conte. Questo si è ulteriormente acuito dopo il rapido uno-due dell’Inter attorno alla mezz’ora: Romelu Lukaku e Roberto Gagliardini hanno subito messo in discesa la gara. Pubblicando il suo commento alla gara sui social, de Vrij si è limitato a questo messaggio: “4 gol e tanti sorrisi😁 # INTERgenoa #4-0″. Qui di seguito la foto pubblicata dal numero 6 nerazzurro sul suo profilo: