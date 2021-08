FOTO − Inter-Genoa si avvicina, D’Ambrosio: «Meno due»

Manca poco per l’esordio ufficiale dell’Inter di Inzaghi, che sabato 21 agosto scenderà in campo a San Siro contro il Genoa. D’Ambrosio celebra l’attesa con un countdown nei social

COUNTDOWN − Si avvicina il debutto ufficiale della nuova Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri scenderanno in campo contro il Genoa di Davide Ballardini a San Siro, sabato 21 agosto alle 18.30. La Beneamata, in quanto campione d’Italia in carica, sarà la squadra chiamata ad inaugurare la nuova stagione 2021/22. Sarà un compito arduo quello di mister Simone Inzaghi, che non dovrà far rimpiangere Antonio Conte, difendendo il titolo vinto e migliorando il livello dell’Inter in campo internazionale. Su Instagram, Danilo D’Ambrosio ha pubblicato una storia con scritto: «-2».