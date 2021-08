FOTO − Inter, Gagliardini in fase di recupero. Si allena con il gruppo

L’Inter si prepara in vista della prossima gara di campionato contro l’Hellas Verona. Roberto Gagliardini, out per infortunio contro il Genoa, è in fase di recupero e si sta allenando con la squadra

RECUPERO − Nella grande vittoria di sabato pomeriggio contro il Genoa, mancavano all’Inter alcuni giocatori infortunati e squalificati. Nella prima categoria rientra Roberto Gagliardini, out per un problema al ginocchio. Il centrocampista nerazzurro sta recuperando al meglio in modo da rimettersi subito a disposizione del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Potrebbe già recuperare venerdì 27 per la sfida contro l’Hellas Verona anche se l’Inter non vorrebbe forzare i tempi. Intanto sul suo account Instagram, il giocatore ha pubblicato due storie che lo ritraggono insieme ai compagni ad allenarsi.