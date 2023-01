FOTO – Inter, frecciatina su Calhanoglu: «Lo abbiamo fatto veramente»

Dopo la vittoria dominata dell’Inter di ieri sul Milan, è tempo anche di qualche sano sfottò. Come la frecciatina (simpatica) lanciata dai nerazzurri ai rossoneri riguardo ad Hakan Calhanoglu

PARAMETRO ZERO – Il day-after di Milan-Inter è anche l’occasione per qualche simpatico sfottò. Proprio in questo senso, attraverso il profilo inglese ufficiale della società nerazzurra è arrivata una frecciatina ai rossoneri riguardo ad Hakan Calhanoglu: “Sì, lo abbiamo veramente ingaggiato a parametro zero“. Sicuramente uno dei migliori colpi degli ultimi anni.

Yes, we really did sign Hakan Çalhanoğlu on a free transfer 😊#SupercoppaItaliana #ForzaInter pic.twitter.com/4BnpORh8Zm — Inter (@Inter_en) January 19, 2023

Questo il tweet della società.