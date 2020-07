FOTO – Inter-Fiorentina, tutto pronto a San Siro in vista della partita

Mancano circa due ore al calcio d’inizio di Inter-Fiorentina, sfida in programma a San Siro e occasione per i nerazzurri di contro-sorpassare l’Atalanta al secondo posto. Tutto pronto allo stadio, come dimostra una foto pubblicata dall’account “Twitter” ufficiale della società.

CONTO ALLA ROVESCIA – Tutto pronto a San Siro per Inter-Fiorentina, come dimostrato da una foto pubblicata dai canali social ufficiali del club. Alle 21.45 i nerazzurri saranno in campo contro i viola con l’obiettivo di contro-sorpassare l’Atalanta e tornare al secondo posto in campionato, ritardando nel mentre il match-point Scudetto per la Juventus. “Siete pronti per il match?” queste le parole a chiudere il post, rivolte a tutti i tifosi che anche questa sera seguiranno la partita da casa.