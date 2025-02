FOTO – Inter-Fiorentina, quale sarà la maglia dei padroni di casa? Eccola!

Inter-Fiorentina è il Monday Night con la quale si chiude la ventiquattresima giornata di campionato. Le squadre di Inzaghi e Palladino si incontrano nuovamente a distanza di soli quattro giorni dalla sfida dell’Artemio Franchi che ha visto i nerazzurri perdere 3-0. Lautaro Martinez e compagni stasera hanno l’occasione di rifarsi: ecco con quale maglia

DOPPIO OBIETTIVO – Inter-Fiorentina è il remake della sfida vista solo giovedì sera allo stadio Artemio Franchi, ma con Simone Inzaghi che spera vivamente in un esito completamente differente. I nerazzurri dunque non solo hanno l’occasione di potersi rifare subito per cancellare la brutta sconfitta, ma anche quella di avvicinarsi al Napoli di Antonio Conte che ieri ha frenato ancora in casa contro l’Udinese.

Inter-Fiorentina, Lautaro Martinez proverà a trascinare i nerazzurri a -1 dal Napoli: svelata la maglia

COLORI – Lautaro Martinez, ancora titolare in coppia con Marcus Thuram, proverà a trascinare la squadra che non vive un momento di forma eccezionale, con l’ennesima assenza pesante, vale a dire quella di Federico Dimarco. Ma con quale maglia scenderà in campo l’Inter? Si tratta della Prima Maglia, come annunciato su X: “Pronti a indossare i nostri colori”. Quasi tutto pronto a San Siro dunque, la serata è di quelle importanti.

