FOTO – Inter-Feyenoord, ci siamo! La maglia in Champions League

Inter-Feyenoord tra poco in campo per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Svelata la maglia per il match di San Siro.

LA SFIDA – Inter-Feyenoord per ipotecare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Nonostante lo 0-2 di Rotterdam, il confronto nasconde ugualmente alcune insidie. La prima delle quali riguarda l’aspetto mentale. Vale a dire un problema che si è rivelato costante per i nerazzurri in questa stagione. I nerazzurri sono chiamati a non abbassare la guardia e centrare un risultato che sarebbe fondamentale per rimanere in corsa nella coppa dalle grandi orecchie. Alla Beneamata basta anche un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale, turno che l’Inter non riesce a raggiungere dal 2023. Svelata la maglia della sfida di San Siro:

Inter-Feyenoord, per gli Inzaghi boys solita maglia classica di casa

MAGLIA – L’Inter giocherà dunque con la maglia classica di casa nero e azzurra. Dopo la vittoria di Rotterdam e quella casalinga in campionato col Monza in rimonta, la squadra di Simone Inzaghi vuole bissare con un altro risultato questo buono momento di forma. Questa sera dovrebbe giocare nuovamente Carlos Augusto sull’out di sinistra, tutta fascia, così come Davide Frattesi a centrocampo. Tra poco le formazioni ufficiali.