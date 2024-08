FOTO – Inter, esordio speciale contro il Chelsea: ‘Pronte a risplendere!’

L’Inter a breve scenderà in campo a Londra per l’ultima amichevole di precampionato, ovvero quella contro il Chelsea di Enzo Maresca in programma a Stamford Bridge alle ore 16. Un debutto speciale per i Campioni d’Italia

PROVA GENERALE – L’Inter di Simone Inzaghi è quasi pronta a scendere in campo per l’ultimissima amichevole estiva prima dell’esordio ufficiale in campionato: alle ore 16 a Stamford Bridge sarà sfida al Chelsea dell’italiano Enzo Maresca. Una sfida impegnativa, com’è giusto che sia con il campionato alle porte. Il tecnico Campione d’Italia dovrà ancora fare a meno di Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinski e Stefan de Vrij, quest’ultimo infortunatosi nell’amichevole precedente disputata contro l’Al-Ittihad.

Inter, un esordio speciale contro il Chelsea a Londra!

ESORDIO – Inzaghi ha scelto il suo undici, che non vede in campo Hakan Cahlanoglu, risparmiato per precauzione dato che il prossimo 17 agosto alle ore 18.30 l’Inter sarà ospite del Genoa di Alberto Gilardino. Stesso discorso per capitan Lautaro Martinez, preservato in ottica campionato. A Londra non mancherà però un esordio piuttosto speciale: non si tratta di un calciatore bensì della seconda maglia dell’Inter, ufficializzata qualche giorno fa. Nicolò Barella e compagni scendono in campo dunque in divisa bianca nuova di zecca per l’ultimo test prima degli impegni che contano.

“Pronte a risplendere”, scrive l’Inter su Twitter. Le maglie e le stelle.