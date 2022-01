FOTO – Inter-Empoli, Vidal scherza con Ranocchia citando… Sanchez!

Vidal è partito titolare contro l’Empoli e l’Inter si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia dopo la vittoria per 3-2 ai supplementari (vedi articolo). Il centrocampista cileno, sui propri social, ha scherzato con Ranocchia, autore dello stupendo gol del momentaneo 2-2.

CAMPIONI – Arturo Vidal è sceso in campo dal primo minuto nel sofferto successo dell’Inter contro l’Empoli, sfida terminata 3-2 dopo i tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia. A regalare un ormai insperato pareggio ai nerazzurri è stato Andrea Ranocchia con un gol stupendo. Il centrocampista cileno, attraverso il proprio profilo Instagram, ha scherzato con il difensore citando l’ormai celebre frase di Alexis Sanchez dopo il successo contro la Juventus in Supercoppa Italiana: “I campioni sono così: più giocano e più fanno bene. Rispetto il mister, ma mi sento un leone in gabbia”. Il commento del classe ’87 al fotomontaggio: “Rano, ti amo!”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Arturo Vidal