FOTO – Inter-Empoli, Radu ironizza: «Bel gol Ranocchia ma meglio il mio»

Andrei Radu, portiere dell’Inter, ha scritto sui social network della vittoria di ieri sull’Empoli parlando del gol di Andrea Ranocchia e del suo autogol.

POST – Andrei Radu ha parlato della vittoria dell’Inter, ai tempi supplementari, contro l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il portiere ha pubblicato un nuovo post tramite il proprio profilo Instagram, in cui parla del grande gol del suo compagno di squadra, Andrea Ranocchia, che del suo autogol. La foto e le parole condivise dal portiere nella didascalia del contenuto. “Up to the next round !💪🏼⚫️🔵 Bel gol @andrearanocchia, pero meglio il mio 😭🥲 #forzainter“.

Fonte: Instagram Andrei Radu