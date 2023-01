FOTO – Inter-Empoli la partita di Asllani: «Sarà un giorno speciale!»

Inter-Empoli domani non sarà per niente una partita semplice per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese domani potrebbe addirittura giocare da titolare la sfida contro la squadra che lo ha cresciuto.

GIORNO SPECIALE – Kristjan Asllani non dimentica il suo passato, e proprio domani Inter-Empoli sarà la sua partita dato che affronterà con molta probabilità la squadra che lo ha di fatto cresciuto e lanciato tra i professionisti: «Mai dimenticarsi le proprie origini. Domani sarà un giorno speciale!». Di seguito il post pubblicato sui social.

Fonte: Pagina Instagram [Kristjan Asllani]