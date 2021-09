FOTO – Inter, duro lavoro ad Appiano Gentile: «Altro giorno, altra corsa»

L’Inter di Inzaghi continua gli allenamenti ad Appiano Gentile anche durante la pausa per le nazionali. Su Instagram, la società nerazzurra ha postato alcune foto della seduta odierna.

ALLENAMENTO – Con 14 nerazzurri in giro per il mondo durante la sosta per le nazionali, Simone Inzaghi si ritrova a gestire i pochi superstiti ad Appiano Gentile. Il lavoro del tecnico procede e l’Inter posta alcune foto dell’allenamento odierno sui propri social, per tenere aggiornati i tifosi anche in queste due settimane senza colori nerazzurri in campo. “Altro giorno, altra corsa”, queste le parole che accompagnano le foto di Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Andrea Ranocchia e Roberto Gagliardini. Di seguito il post dall’account Instagram dell’Inter.

