FOTO – Inter di corsa verso il weekend. Allenamento mattutino ad Appiano

L’Inter continua a sudare ad Appiano Gentile in vista della prossima stagione. La squadra, dopo la doppia seduta di ieri, è tornata in campo questa mattina per tornare a faticare agli ordini di Simone Inzaghi.

DI CORSA – Quest’oggi, visto che è scattato il weekend con il venerdì, l’Inter ha postato una foto con una didascalia chiara: «Correre nel weekend come i nerazzurri». La squadra sta entrando nella parte centrale del ritiro pre-campionato e Inzaghi attende ora di allenare per la prima volta i pilastri della squadra Campione d’Italia in carica, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Ivan Perisic oltre a Nicolò Barella. Alla squadra si sono già uniti vari senatori come de Vrij, Brozovic e compagnia ma ancora l’Inter non è al completo. Questa domenica dovrebbero tornare sia Lukaku sia Vecino con la prossima settimana che sarà decisiva per il rientro di Barella, Perisic e Lautaro Martinez. Inzaghi li attende ma intanto l’Inter continua a correre e sudare in vista dei prossimi impegni amichevoli (vedi articolo) prima dell’esordio del 21 agosto contro il Genoa.

📸 | FOTO Running into the weekend like ⚫🔵👇 pic.twitter.com/fuSNPw216U — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) July 24, 2021