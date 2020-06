FOTO – Inter, di corsa verso il Napoli! Prosegue lavoro di Conte ad Appiano

L’Inter prosegue il lavoro in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, valida per le semifinali di ritorno. I nerazzurri di Conte, ad Appiano, proseguono a correre e inseguire la finale. Di seguito le immagini

CORSA – L’Inter continua a lavorare in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, in programma al San Paolo sabato 13 giugno alle ore 21.00 e valida per il ritorno delle semifinali. I nerazzurri di Antonio Conte hanno svolto la seduta di allenamento odierna ad Appiano Gentile: anche Kwadwo Asamoah in grande spolvero. Di seguito le immagini.