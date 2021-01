FOTO – Inter, D’Ambrosio scalpita: Â«Voglia di tornare in campoÂ»

FOTO – Inter, D’Ambrosio scalpita: «Voglia di tornare in campo»

Condividi questo articolo

Photo 200196746

Danilo D’Ambrosio è fermo ai box per un infortunio patito nel corso di Sampdoria-Inter. L’esterno italiano scalpita già per il ritorno in campo con la maglia nerazzurra

IN CAMPO – Danilo D’Ambrosio è uno degli uomini spogliatoio dell’Inter. Il calciatore, fermo ai box da qualche settimana, già scalpita per il rientro in campo con la maglia nerazzurra. Lo testimonia la foto, con tanto di didascalia, che il calciatore ha postato quest’oggi sul suo profilo di Instagram. “Voglia di tornare in campo” si legge, con il tag finale al profilo dell’Inter. Il suo rientro sarà fondamentale per il prosieguo del campionato dei nerazzurri