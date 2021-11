FOTO − Inter, D’Ambrosio tra i pochi rimasti a disposizione di Inzaghi

Una decimata Inter si sta allenando ad Appiano Gentile. Sono rimasti soltanto in 11 a disposizione di Simone Inzaghi. Tra questi anche il jolly difensivo Danilo D’Ambrosio

ALLENAMENTO − Inter rimaneggiata ad Appiano Gentile con la maggior parte dei giocatori partiti con le rispettive nazionali in giro per il mondo. Sono rimasti soltanto in 11 a disposizione di Mister Inzaghi. Dopo la sosta, grande tour de force per i nerazzurri con la prima gara importante da affrontare contro il Napoli. Tra i pochi rimasti alla Pinetina c’è anche Danilo D’Ambrosio. Questo il post pubblicato su Instagram dal difensore campano con tanto di didascalia: «Allenamento».