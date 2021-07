FOTO − Inter, D’Ambrosio fa da modello: «Nuova maglia»

L’Inter ha presentato oggi la seconda maglia (vedi filmato) in vista della stagione 2021/22. Danilo D’Ambrosio ha fatto da modello, indossando la nuova casacca da trasferta. Sul suo profilo Instagram, il difensore ha celebrato l’uscita

KIT TRASFERTA − Giorno di annuncio in casa Inter, con la divisa da trasferta comunicata a tutti i tifosi nerazzurri. La seconda maglia del Biscione sarà di color bianco con il simbolo dell’animale in risalto. Danilo D’Ambrosio ha fatto da modello per presentare la nuova divisa, pubblicando anche sul proprio account Instagram cinque foto con tanto di didascalia: «Nuova maglia».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo D’ambrosio (@danilodambrosioreal)