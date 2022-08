FOTO – Inter, D’Ambrosio lavora per tornare arruolabile: obiettivo Spezia!

L’Inter ieri ha esordito in Serie A contro il Lecce portando a casa i 3 punti al 95′. D’Ambrosio non ha preso parte alla trasferta per via di qualche problemino fisico ma il lavoro in vista del ritorno non si ferma nemmeno oggi come testimoniano le sue Instagram Stories

DEDIZIONE – L’Inter ieri ha sbancato Lecce all’ultimo respiro grazie al gol di Denzel Dumfries al 95′. Danilo D’Ambrosio non ha contribuito ai primi 3 punti della stagione per via di qualche problemino fisico che lo ha tenuto fuori. L’esterno italiano però non perde tempo e con la sua solita dedizione lavora sodo ad Appiano Gentile per tornare a disposizione di Simone Inzaghi.

Certamente per la prima gara casalinga con lo Spezia, in programma sabato 20 agosto alle ore 20.45, D’Ambrosio ci sarà.