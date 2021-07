FOTO − Inter, continua il lavoro nel ritiro di Appiano Gentile

L’Inter è arrivata al settimo giorno di ritiro presso Appiano Gentile. Tramite il proprio account ufficiale di Instagram, l’Inter ha voluto aggiornare i propri tifosi

LAVORO − Continua il ritiro dell’Inter ad Appiano Gentile con il gruppo a disposizione di mister Simone Inzaghi che si fa via via sempre più corposo. La fine degli Europei, infatti, permetterà nelle prossime settimane al nuovo tecnico di ritrovare il 100% della squadra. Nel frattempo, è ritornato a lavorare Milan Skriniar, cosi come il nuovo acquisto Hakan Calhanoglu. Come riporta il profilo ufficiale Instagram dei nerazzurri, oggi è il settimo giorno di ritiro, con l’amichevole contro il Lugano in programma per sabato 17. Questo il post dell’Inter comprendente quattro foto di allenamento con tanto di didascalia: «Pre-stagione. Giorno 7: allenamento nella soleggiata Appiano Gentile».

