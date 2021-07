FOTO − Inter, continua il lavoro. Darmian non si ferma ad Appiano Gentile

Dopo l’amichevole contro la Pergolettese, l’Inter continua il suo lavoro in vista della prossima stagione. Ad Appiano Gentile, presente Matteo Darmian che ha documentato gli allenamenti tramite un post su Instagram

LAVORO − L’Inter, ieri, ha vinto la sua amichevole contro la Pergolettese per 8-0 (vedi highlights), valida come terzo match pre-stagionale. I nerazzurri non si fermano ad Appiano Gentile, in vista della nuova stagione. L’esordio contro il Genoa sarà sabato 21 agosto, meno di un mese, dunque, all’avvio della Serie A con la squadra di Simone Inzaghi chiamata a difendere il titolo. In attesa di nuovi sviluppi, la fascia destra resta presidiata da Matteo Darmian, giocatore molto duttile alla causa nerazzurra (vedi articolo). Tramite un post Instagram, il giocatore ha voluto documentare i lavori con tanto di didascalia: «Pre-stagione».

